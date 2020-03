Cristiano Ronaldo vola a Madeira dalla mamma: salta Juventus Milan?

Cristiano Ronaldo non sarà presente alla partita Juve/Milan: il campione è volato a Madeira da sua madre, colpita da un ictus.

La mamma di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, è stata ricoverata d’urgenza nella mattinata del 3 marzo a causa di un ictus. Cristiano Ronaldo è partito da Torino per Madeira, città in cui è ricoverata la madre, così da poterla assistere. Il calciatore non sarà presente alla semifinale di Coppa Italia in programma il 4 marzo contro il Milan all’Allianz Stadium.

Ronaldo a Madeira per la madre

Sono ore difficile per Cristiano Ronaldo: il campione della Juventus avrebbe deciso di rinunciare ai suoi impegni per stare accanto all’adorata madre Dolores Aveiro, ricoverata in queste ore a Madeira a causa di un ictus. La donna al momento sarebbe sotto osservazione in ospedale e, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe cosciente e le sue condizioni sarebbero stabili.





Ciononostante CR7 avrebbe deciso di starle accanto e per questo avrebbe rinunciato ai suoi impegni, compresa la partita che la Juventus avrebbe dovuto disputare contro il Milan il 4 marzo.

Il campione sarebbe partito da Torino senza pensarci due volte per vedere al più presto sua madre. La donna è rimasta a vivere nella città natale del campione così come il resto della sua famiglia (le due sorelle e il fratello). Ronaldo, com’è noto, vive insieme ai suoi 4 figli a Torino insieme alla sua fidanzata Georgina Rodriguez. Il campione ha avuto 3 figli da single (I gemelli Eva e Mateo e il piccolo Cristiano Jr) e infine ha avuto una figlia da Georgina (la piccola Alana Martina). La fidanzata e i figli dell’attaccante resteranno in attesa del suo ritorno a Torino.