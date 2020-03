Steven Zhang contro Dal Pino e la Lega Calcio: “Siete dei cupi clown”

Il patron dell'Inter Steven Zhang ha criticato la decisione della Lega Calcio di rinviare all'ultimo alcune partite della Serie A per il coronavirus.

Non le ha certo mandate a dire il presidente dell’Inter Steven Zhang, che nella serata del 2 marzo si è scagliato contro la Lega Calcio e il suo numero uno Paolo Dal Pino per la controversa decisione di rimandare numerose partite dell’ultima giornata di Seria A a causa dell’emergenza coronavirus. Il patron nerazzurro ha affidato le proprie parole ad una storia Instagram pubblicata sul suo profilo ufficiale, in cui accusa Dal Pino di essere soltanto un pagliaccio che non sa prendersi le sue responsabilità.





Steven Zhang contro la Lega Calcio

Nel messaggio indirizzato al presidente della Lega Calcio Paolo dal Pino, Zhang critica fortemente l’atteggiamento tenuto dall’organizzazione negli ultimi giorni: “Giocate con il calendario e mettete sempre la salute pubblica in secondo piano. Siete probabilmente i più grandi e cupi clown che abbia mai visto. A questo punto? Quale sarà il vostro prossimo passo?”.

Zhang in seguito incalza e accusa la Lega di pretendere ritmi di lavoro estenuanti da parte dei giocatori, per poi prendersela direttamente con Dal Pino: “E ora parlate anche di fair play e sportività? Come possiamo farlo se non proteggiamo i nostri allenatori e i nostri calciatori e chiediamo a loro di giocare per voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 non stop? Si, sto parlando con te.

Il nostro presidente della Lega Paolo dal Pino #shameonyou. È tempo di alzarsi e prendere le vostre responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020″.

Un attacco che è subito diventato virare sui social e che si conclude con un invito ai tifosi di qualunque squadra: “A chiunque nel mondo: non importa se sei fan dell’Inter, della Juventus o non sei fan di nessuna squadra. Per favore, fate attenzione. È la cosa più importante per voi, la vostra famiglia e la nostra società“.