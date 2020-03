Liga, la vittoria del Valladolid vale ai giocatori un Iphone e un viaggio con destinazione segreta: il regalo di Ronaldo alla sua squadra.

Ronaldo premia i giocatori della sua squadra, il Valladolid, regalando a ognuno un iPhone e alcuni biglietti aerei per le vacanze. La decisione giunta a seguito della vittoria contro l’Espanyol.

Il regalo di Ronaldo

Un premio in grande stile quello di Ronaldo nei confronti dei giocatori della sua squadra, il Valladolid, a seguito della vittoria contro l’Espanyol, in un match sfida-salvezza. Un pensiero da numero 1 quello di Luis Nazario da Lima, che ha deciso di omaggiare con un Iphone e alcuni biglietti aerei, andata e ritorno per una destinazione segreta, ciascun giocatore della team allenato da Sergio Gonzalez. Un successo, quello ottenuto dalla “Pucela” domenica 23 febbraio nelle mura di casa del José Zorrilla, che meritava un bonus per la vittoria. Quest’ultima ha permesso alla squadra di portarsi a +7 sulla zona di retrocessione, segnando un passo importante nelle idee di Ronando, proprietario del club dall’estate del 2008.





Smartphone e vacanza

L’ex fenomeno del Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan non si è dunque risparmiato nel mettere mano al portafoglio.

Smartphone di ultima generazione per tutti e vacanza in una località segreta: piccoli omaggi per chi conduce una vita come i giocatori delle massime serie di calcio, ma che rappresentano comunque una grande differenza. Ronaldo, che in Spagna è uno dei più grandi rappresentanti sportivi della storia del Paese, sa quanto sia importante l’obiettivo raggiunto, ovvero la permanenza del Valladolid nella Liga. Nonostante il capitombolo nella gara successiva, dove la squadra è stata sconfitta per 1-0 dalla Real Sociedad, la posizione del team è rimasta immutata in classifica, grazie alla sconfitta del Maiorca per mano del Getafe.