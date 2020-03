Coronavirus e calcio: il Papu Gomez, capitano dell’Atalanta non si arrende mai. “Non ci batterà”, ha scritto, ed ha pubblicato su Instagram una foto insieme alla famiglia.

Coronavirus, dal calcio la riscossa per batterlo. E’ il caso del capitano dell’Atalanta Alejandro Gomez detto il “Papu”. Poche ore fa il Papu Gomez ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di tutta la famiglia. Belli, sorridenti e forti a favore di camera. “Pensiamo positivo – ha scritto l’argentino capitano della Dea – sicuramente questo virus non ci batterà”.

Coronavirus e calcio: clima di smarrimento

Sono giorni di grande confusione per il coronavirus in tema di calcio. Tra i professionisti ci sono partite rinviate, da giocare a porte chiuse e polemiche. I campionati, però, vanno avanti tra le difficoltà legate all’emergenza sanitaria. Il coronavirus ed il calcio, insomma, hanno creato un clima di smarrimento.

Un capitano come Gomez non poteva non prendere di petto la situazione.

“Andare avanti con molto amore”

“Con molto amore, solo così possiamo andare avanti. – ha continuato Alejandro Gomez – Bisogna stare attenti ma senza avere paura. Aiutamoci fra di noi a prevenire. Dobbiamo essere positivi perché sicuramente questo virus non ci batterà”. Coronavirus, calcio, ottimismo e voglia di vivere, insomma. Nella foto pubblicata dal Papu ci sono anche sua moglie Linda ed i piccoli Milo, Costantina e Bautista.

Il territorio di Bergamo: la situazione

Da ricordare che Bergamo ed in generale l’intero territorio della Bergamasca conta al momento oltre 420 casi di contagio da Covid-19. Un contagio che cresce di ora in ora nonostante gli sforzi delle autorità sanitarie che starebbero pensando ad allargare la cosiddetta zona rossa del Lodigiano.

Il territorio ha perciò bisogno, ora più che mai, dei sorrisi e della forza di un capitano che trascina la propria squadra fuori dalla tempesta.