Coronavirus, dall’Inter donazione di 100mila euro all’ospedale Sacco

Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha donato 100.000 euro all'ospedale Sacco di Milano come aiuto per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Nella serata del 4 marzo l’Inter ha annunciato che il proprio presidente Steven Zhang donerà la cifra di 100mila euro all’ospedale Sacco di Milano per aiutarlo a far fronte all’emergenza coronavirus. Nelle intenzioni della società nerazzurra, la donazione sarà funzionale a sostenere le attività di ricerca sul Covid-19 nel quale l’ospedale Sacco è all’avanguardia nel nostro Paese assieme all’Istituto Spallanzani di Roma. Lo stesso Zhang ha definito quella meneghina una struttura d’eccellenza nella lotta al coronavirus.



Coronavirus, l’Inter dona 100mila euro

🔬 | RICERCA FC Internazionale e Steven Zhang annunciano una donazione a favore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco” Il comunicato 👉 https://t.co/kgsouYOwDK#FCIM — Inter (@Inter) March 4, 2020



In un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale della società, viene inoltre sottolineato il legame con il capoluogo lombardo che ha motivato la decisione di donare 100mila euro al Sacco: “L’Inter ha un legame indissolubile con la città di Milano ed è orgogliosa della dedizione con cui tutto il personale del Ospedale Sacco sta facendo fronte all’eccezionalità della situazione”.

La scelta di Steven Zhang è dovuta anche alla consapevolezza dei problemi che sta comportando la situazione coronavirus in Cina, luogo di nascita del patron nerazzurro: “Fin dall’avvio dell’emergenza Coronavirus abbiamo seguito con particolare attenzione e apprensione l’evoluzione della situazione, sia come club sia come azionista, rimarcando in tutte le sedi come l’unica priorità fossero la salute pubblica e la sicurezza.

È per questo motivo che FC Internazionale Milano sente il dovere di sostenere l’Ospedale Sacco”.