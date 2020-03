La Lega Calcio ha approvato il nuovo calendario della Seria A con i recuperi delle partite rinviate per il coronavirus. Juventus-Inter sarà l'8 marzo.

Nella serata del 5 marzo la Lega Calcio ha approvato in via definitiva il nuovo calendario della Seria A con tutti i recuperi delle partite precedentemente rinviate a causa del coronavirus. Come stabilito dalle norme sanitarie emanate dal governo, tutti gli incontri verranno disputati a porte chiuse al fine di salvaguardare la salute dei tifosi.

Il recupero della sesta giornata di campionati si terrà il prossimo 18 marzo alle ore 18:30, con le seguenti partite: Atalanta – Sassuolo; Hellas Verona – Cagliari e Torino – Parma. Il match tra Inter e Sampdoria sarà invece programmato per la prima giornata utile.

La settima giornata sarà invece recuperata il prossimo 8 marzo e in questo caso gli incontri saranno Parma – Spal alle 12:30; Milan – Genoa e Sampdoria – Hellas Verona alle 15; Udinese _ Fiorantine alle 18 e Juventus – Inter alle 20:45.

Il 9 marzo alle ore 18:30 avverrà invece il recupero di Sassuolo Brescia, sempre della settima giornata di Serie A.