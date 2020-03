Zeman interviene sul M5S: "Alle ultime elezioni li ho votati, ma sono deluso".

Movimento Cinque Stelle? Parla Zdenek Zeman. Ai microfoni di “Un giorno da pecora” di Radio1 Radio, l’allenatore boemo dice la sua sulla politica italiana d’oggi, parlando anche “dell’amicizia” con Alessandro Di Battista.

Zeman sui Cinque Stelle

“Alle ultime elezioni ho votato M5S. Le poche cose che sono state fatte negli ultimi due anni le hanno fatte loro. Ma sono deluso, perché si fanno mettere i piedi in testa un po’ da tutti”. Ad affermarlo Zdenek Zeman alla trasmissione “Un giorno da pecora”, in onda su Radio1 Rai, dove come ospite è intervenuto dicendo la sua sull’attuale politica italiana. “Avevano più voti di tutti ma non riuscivano a fare quello che volevano fare. Non sono riusciti a proporre le cose che avevano in mente. Se ogni proposta viene bocciata è difficile”.

Per Zeman tra Lega o Pd è meglio non votare, meglio passare ad altro. Stuzzicato inoltre sulla sua “amicizia” con Alessandro Di Battista, ha inoltre affermato: “Abbiamo mangiato insieme tre volte, lui è un grande laziale. Mi venne a trovare a Pescara. Ora non lo vedo da un po’. Di Maio? Non lo conosco, Di Battista è simpatico e capisce di calcio, almeno si può parlare di qualcosa”.





Zeman nel 2018

Nel 2018 Zeman, allora allenatore del Pescara, aveva commentato la discesa in campo del M5S, durante la sua partecipazione alla presentazione del programma nazionale sport dei grillini. “Penso che voterò 5 Stelle alle prossime elezioni, perché propongono qualcosa di nuovo e gli altri non mi convincono”. Ora, a distanza di neanche due anni, Zeman sembra aver cambiato totalmente posizione, ma come lui tanti altri.

La caduta in campo politico dei 5 Stelle è ormai sotto gli occhi di tutti. Dopo aver toccato i vertici del consenso politico, il Movimento sembra stia a poco a poco sprofondando nella sua inadeguatezza in campo pratico.