Serie A, Spadafora invita Figc alla sospensione del campionato

Il ministro dello Sport Spadafora ha accolto la richiesta del Presidente dell’assocalciatori Damiano Tommasi di fermare la Serie A, e ora passa la palla alla Figc. Martedì convocato un consiglio straordinario in Lega calcio.

Serie A, Spadafora invita alla sospensione

L’emergenza di coronavirus non si placa nemmeno nel mondo del calcio. Nella giornata di domenica 8 marzo sono in programma i recuperi della 26a giornata, in particolare delle partite non dispuatate la settimana precedente, tra cui Juventus-Inter, ma ancora non ci sono certezze sulla disputabilità dei vari incontri.

Il derby emiliano tra Parma e Spal in programma alle 12.30 è stato ritardao alle 13.45, dopo che le squadre erano state richiamate dall’arbitro negli spogliatoi, in attesa di conferme. Tutto questo ha scaturito l’ennesimo dibattito tra il Ministro dello Sport Spadafora e la Figc, che secondo quanto riporat la Gazzetta dello sport dovrebbe concludersi martedì, quando i protagonsiti si inconteranno per prendere la decisione finale sul proseguimento della stagione.

Scontro Figc-assocalciatori

Nella giornata di sabato 7 marzo, in un tweet Damiano Tommasi, presidente dell’assocalciatori ha espresso chiaramente la sua opinione di fermare il campionato, visto che anche i giocatori sono persone e pure per loro la salute deve venire prima di tutto il resto.

Parole che sono state pienamente condivise dal Ministro dello Sport Spadafora che così poi ha dichiarato: “Condivido le dichiarazioni di Tommasi e mi unisco alla sua richiesta.

Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso”

“Altre Federazioni hanno saggiamente optato per uno stop per i prossimi giorni. Credo-conclude il ministro- sia dovere del presidente della Figc, Gravina, un supplemento di riflessione, senza attendere il primo caso di contagio, prima di assumersi questa gravosa responsabilità”