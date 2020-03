Nel nuovo decreto del governo sul coronavirus viene stabilita la sospensione del campionato di Serie A e delle serie minori fino al prossimo 3 aprile.

Nel corso della conferenza stampa indetta nella serata del 9 marzo per illustrare il nuovo decreto sul coronavirus che estende la zona rossa a tutta Italia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la sospensione di tutte le manifestazioni sportive sul territorio nazionale, comprese le partite del campionato di Serie A e delle serie minori, fino al prossimo 3 aprile. Si ferma dunque a data da destinarsi il campionato maggiore, con l’ultima partita giocata che rimane quindi Sassuolo -Brescia, conclusasi 3 a 0 per gli emiliani e disputatasi soltanto poche ore prima delle dichiarazioni del Premier.

Coronavirus, sospesa la Serie A

Durante il suo intervento il premier Conte ha infatti dichiarato: “Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, non c’è ragione per cui il campionato prosegua. I tifosi devono prenderne atto. Non consentiremo l’utilizzo di palestre per lo svolgimento di attività sportive.

Queste norme entreranno in vigore domattina”. Al momento non è ancora noto quando verranno recuperate le partite dei vari campionati, che rimarranno sospese fino al prossimo 3 aprile.

La sospensione dei campionati di calcio era una misura da tempo richiesta dal Coni e dall’Associazione Italiana Calciatori, ma finora le misure del governo si erano limitate a consentire che le partite venissero giocate a porte chiuse. Nel weekend appena trascorso si erano infatti disputati gli incontri validi per i recuperi della 26esima giornata di Serie A, mentre quelli della 27esima avrebbero dovuto tenersi il prossimo weekend, quello compreso tra il 14 e 15 marzo.