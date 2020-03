Avendo saltato due allenamenti causa febbre e mal di gola, Kylian Mbappè è stato sottoposto ai test per il coronavirus.

L’attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappè ha effettuato i test per verificare se sia positivo o meno al coronavirus. Avendo febbre e mal di gola da giorni, l’Equipe ha voluto fare chiarezza sul suo stato di salute in vista della partita contro il Borussia Dortmund in programma per mercoledì 11 marzo 2020 al Parco dei Principi.

Coronavirus Kylian Mbappè ha fatto il tampone

Il calciatore ha saltato gli allenamenti di lunedì 9 e martedì 10 marzo 2020 dopo aver iniziato ad accusare un malessere. I tecnici della quadra hanno così optato per togliere ogni dubbio su un possibile contagio facendogli effettuare il tampone, i cui risultati dovrebbero arrivare al volo prima del ritorno degli ottavi di Champions. Sarebbero attesi infatti per la mattinata di mercoledì 11.

Stando alle prime indicazioni fornite dall’Equipe il test avrebbe dato esito negativo, ma se così non fosse sarà inevitabile l’annullamento della partita.

Anche perché verrebbero messi in quarantena tutti i giocatori e lo staff del PSG così come chiunque sia entrato in contatto con loro.





Qualora le indiscrezioni sulla sua negatività fossero invece confermate il match, a seguito dei decreti diramati dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, si giocherà a porte chiuse. Questo per ridurre al minimo le possibilità di contagio esattamente come hanno stabilito i provvedimenti governativi italiani. Si attende comunque una reazione da parte del club che chiarirà le condizioni di Mbappè così come la sua presenza o meno contro il Borussia Dortmund.