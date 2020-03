Il calciatore Daniele Rugani ha contratto il coronavirus: a comunicarlo la Juventus con una nota pubblicata sul proprio sito.

Daniele Rugani è risultato positivo al coronavirus. La Juventus ha attuato tutte le procedure necessarie di isolamento previste dalla normativa, tra cui le verifiche su tutte le persone che hanno avuto contatti con lui. Questo il comunicato ufficiale della Juventus Football Club: “Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui.”

Daniele Rugani positivo al Coronavirus

Con l’ufficialità del primo caso di positività al nuovo coronavirus in serie A si aprono molteplici scenari sul futuro delle competizioni calcistiche in Italia e in Europa. In primis ricordiamo che la Juventus ha disputato l’ultima gara nel recupero di campionato contro l’Inter, per questo motivo i giocatori nerazzurri dovranno essere messi in quarantena.

Daniele Rugani infatti, pur non essendo sceso in campo, era presente in panchina ed ha partecipato attivamente ai festeggiamenti dei goal bianconeri, oltre ovviamente agli allenamenti precedenti al match. L’ultima partita disputata dal difensore originario di Lucca è stata quella contro la Spal, sabato 22 febbraio al Paolo Mazza di Ferrara.

In secondo luogo prende vita il dubbio sul proseguimento del percorso in Champions League della vecchia signora: la gara prevista per la prossima settimana contro il Lione potrebbe essere rimandata a data da destinarsi. Dopo la serie A dunque anche una competizione europea potrebbe essere sospesa (indipendentemente dalla misura delle porte chiuse).

Si attendono dunque le dichiarazioni ufficiali da parte del Presidente dell’Uefa e ovviamente dell’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, circa l’ipotesi di isolamento della rosa nerazzurra.

Il comunicato dell’Inter

Pochi minuti dopo l’annuncio della positività di Rugani, l’Inter ha rilasciato il seguente comunicato: “FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione.

Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie“.