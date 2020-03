Andrea Iannone ha scritto un messaggio carico di tristezza per la scomparsa dell'amico pilota.

Andrea Iannone piange Stefano Bianco: il pilota 34enne è scomparso l’11 marzo dopo un incidente stradale a Leini. Il pilota di moto Gp, ancora incredulo per quanto accaduto, non ha nascosto il proprio cordoglio per la tragica scomparsa del collega.

Andrea Iannone: il lutto per Bianco

Stefano Bianco è scomparso a soli 34 anni dopo un tragico incidente a Leini, in via Torino. Sembra che fosse il primo pomeriggio quando un camion ha colpito in pieno la sua moto uccidendolo sul colpo. La notizia ha gettato il mondo dello sport nell’incredulità generale e nello sconforto, e anche Andrea Iannone ha voluto dedicare un messaggio al collega scomparso a soli 34 anni d’età. I due avevano gareggiato insieme, come rivali, nel 2007. “Di te ho sempre mantenuto il ricordo di un ragazzo puro e vero.

Ti abbraccio forte, sono sconvolto. Rip", ha scritto Iannone attraverso una sua Instagram story.





I soccorsi, giunti tempestivamente in elicottero, purtroppo hanno potuto solamente constatare la morte del giovane pilota. A causa dell’emergenza coronavirus i funerali, così come altre manifestazioni che potrebbero causare la diffusione di contagi, sono state vietate, e pertanto anche le esequie di Stefano Bianco non potranno essere celebrate in questo momento. In tanti attraverso i social hanno comunque riversato messaggi d’affetto e di profonda tristezza dedicando parole di calore al pilota scomparso e alla sua famiglia durante questo momento di estremo dolore.