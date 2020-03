Coronavirus, diversi calciatori della Sampdoria sono risultati positivi al test. I contagiati sono Ekdal, Thorsby, La Gumina e Colley. Purtroppo anche nello staff sanitario della società blucerchiata c’è una persona positiva al coronavirus. In totale, insomma, sono ben cinque i giocatori della Sampdoria contagiati dal coronavirus. Il primo è stato Manolo Gabbiadini che nei giorni precedenti ha annunciato sui propri account ufficiali social di essere stato contagiato dal virus.

Coronavirus: l’annuncio della Sampdoria

Coronavirus: la Sampdoria ha comunicato ai propri calciatori, ai tesserati e quindi ai tifosi la grave situazione. Un’emergenza sanitaria e societaria, quindi. Altri test sono in attesa dal centro di riferimento ligure, ovvero l’ospedale San Martino. Sono in molti a pensare che il mondo del calcio si è mosso in fortissimo ritardo sull’emergenza. Il coronavirus non ha colpito infatti la sola Sampdoria.

Il coronavirus nel calcio

Bisogna ricordare che la Serie A si è fermata definitivamente solo da qualche giorno, nonostante le partite a porte chiuse.

E nonostante già nel Nord Italia l’allarme sanitario aveva raggiunto livelli altissimi. Ancor più tardi si sono mosse Uefa e Fifa. La Champions League, competizione a cui partecipano le italiane, è stata bloccata ancora dopo. Tra le squadre in corsa per la Champions anche Juventus e Atalanta, quest’ultima legata alla città di Bergamo dove si registra uno dei focolai della pandemia.

Manolo Gabbiadini positivo al test

Tornando al coronavirus che ha colpito la Sampdoria, ecco il messaggio di Gabbiadini. “Non vi preoccupate, sto bene, grazie dei tanti messaggi di vicinanza, pensate a non uscire e rispettare le norme anti-contagio”, ha scritto il calciatore. Gabbiadini è stato il secondo calciatore della massima serie calcistica ad ammalarsi dopo lo juventino Rugani.