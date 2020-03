Coronavirus, Ronaldo trasforma i suoi hotel in ospedali

Cristiano Ronaldo ha deciso di scendere in prima linea per combattere il contagio da coronavirus, trasformando la sua catena di hotel in ospedali.

Cristiano Ronaldo ha deciso di scendere in prima linea per combattere il contagio da coronavirus. Il campione portoghese ha deciso di trasformare la sua catena di hotel in ospedali, pagando medici e staff sanitario.



Coronavirus, Ronaldo offre i suoi hotel

Tutto il mondo dello sport, compreso il calcio, in queste ore è sceso in campo per cercare di aiutare la sanità italiana a contrastare il coronavirus, e tra questi non poteva di certo mancare Cristiano Ronaldo, uno che da sempre è in prima linea quando si tratta di beneficienza.

Questa volta però il fenomeno portoghese ha deciso di compiere un gesto da numero uno. L’attacante juventino ha voluto mettere a disposizione tutti i suoi hotel in Portogallo, trasformandoli di fatto in veri e propri ospedali. Una boccata d’ossigeno per la sanità lusitana, ma non solo: chi necessiterà di cure o di rimanere in quarantena lo farà senza pagare un centesimo, e lo stesso Ronaldo provvederà a pagare tutti i medici e lo staff sanitario impegnati nella lotta al coronavirus nei suoi hotel.

Ronaldo in quarantena

Come da protocollo, anche il campione portoghese è rimasto in quarantena nella sua Funchal, dopo che il suo compagno di squadra Rugani è stato trovato positivo al virus.

Come già abbiamo riportato, tutte le competizioni sono state sospese, e di conseguenza anche gli allenamenti delle varie squadre.

Ronakdo era tornato in patria dopo la partita con l’Inter per verificare le condizioni della madre, colpita qualche giorno fa da un ictus, ma visibilmente in miglioramento in questi giorni.