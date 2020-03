Sono saliti a 28 gli sportivi risultati positivi al contagio di coronavirus: tutti i nomi, dal calcio al basket, fino al ciclismo.

Sono saliti a 28 gli sportivi risultati positivi al contagio di coronavirus fino a oggi, domenica 15 marzo. Da Rugani ai giocatori del Valencia, di seguito la lista di tutti gli atleti infettati.

Coronavirus, 28 sportivi positivi

Il coronavirus è giunto anche nel mondo dello sport. Il primo atleta a risultare positivo al contagio di covid-19 è stato Daniele Rugani, difensore della Juventus che già da qualche giorno è chiuso in quarantena presso il J Hotel di Torino.

Il difensore però non è l’unico sportivo risultato positivo: era inevitabile che a catena si facessero tamponi a compagni di squadra e avversari per accertarsi che il contagio non fosse su larga scala e si potesse arginare nel breve tempo possibile. Seguono Manolo Gabbiadini, Thorsby, Ekdal, Bereszinski, De Paoli, Colley e La Gumina della Sampdoria.

In casa Fiorentina sono risultati positivi Vlahovic, Cutrone e Pezzella.





Contagio intenazionale

Restando in tema calcistico, anche la Premier League ha dovuto sospendere il campionato per via della positiva al coronavirus di Arteta, allenatore dell’Arsenal, e di Hudson-Odoi, giocatore del Chelsea. In Germania si contano al momento Hubers, Horn, Nurberger (giocatori dell’Hannover) e Kilian (Paderborn). In Spagna dopo il dirigente del Leganes Martin Ortega, notizia di oggi la positività di ben 5 giocatori del Valencia, tra cui Garay.

Negli altri sport, il basket conta Rudy Gorobert e Donovan Mitchell, entrambi giocatori dello Utah Jazz. Chiudono il cerchio Fernando Gaviria e Maximiliano Richeze nel ciclismo.