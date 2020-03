Dopo l'annuncio di Garay su Instagram arriva la comunicazione del Valencia: "Sono 5 i nostri positivi al coronavirus".

Cinque tra tecnici e giocatori del Valencia sono risultati positivi al coronavirus. La squadra il 10 marzo aveva affrontato l’Atalanta nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Coronavirus, il Valencia: “Sono 5 i nostri contagiati”

Il primo contagiato da Covid-19 nella Liga spagnola di calcio è stato il difensore del Valencia Ezequiel Garay. Il giocatore era fuori per infortunio nel match contro la squadra di Gasperini. A comunicare del suo stato di salute è stato lo stesso difensore scrivendolo sui social: “Mi sento molto bene e ora non resta che ascoltare le autorità sanitarie e rimanere in isolamento“.

Dopo la comunicazione del calciatore il Valencia ha fatto attraverso una nota che i contagi sono “cinque in prima squadra, tra tecnici e giocatori” e che tutti sono in buone condizioni e nel rispetto delle regole in autoisolamento a casa.

In Spagna è risultato positivo al coronavirus anche l’attaccante brasiliano dell’Elche, club di Segunda division, Jonathas de Jesus.





I casi in Italia

In Italia il primo caso è stato quello di Daniele Rugani risultato positivo nella serata dell’11 marzo dopo aver avuto i sintomi per 48 ore. La squadra con più contagiati ad oggi, 15 marzo, è la Sampdoria con Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Fabio Depaoli e Bartosz Bereszyński. Anche la Fiorentina ha dei giocatori Covid-19 positivi. Dusan Vlahovic è risultato positivo il 13 marzo, Patrick Cutrone e German Pezzella il giorno successivo.