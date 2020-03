Coronavirus, positiva fidanzata di Daniele Rugani: “Sono asintomatica”

Anche la fidanzata del calciatore della Juventus Daniele Rugani è risultata positiva al coronavirus. La ragazza fa però sapere di essere asintomatica.

Dopo Daniele Rugani anche la fidanzata Michela Persico è risultata positiva al coronavirus, come affermato dalla stessa ragazza in un post pubblicato sui suoi profili social. La compagna del calciatore della Juventus, trovato positivo al tampone nella giornata dell’11 marzo, ha tuttavia rassicurato i suoi fan spiegando di stare bene e di non avere sintomi della malattia.



In un video postato sul suo profilo Instagram, Michela Persico ha confermato la positività al coronavirus, precisando però di essere asintomatica esattamente come il fidanzato Daniele Rugani: “Voglio rassicurarvi nel dirvi che io sto benissimo per mia fortuna e che non ho alcun sintomo. Questo per dire che ci possono essere casi come il mio che nella sfortuna sono fortunati, perché basta restare in casa tranquilli e se sale un pochettino al febbre prendere la tachipirina e tutto passa”.

Nel video la ragazza raccomanda inoltre a chi la segue di non uscire di casa se non per reali necessità.

Questo perché in alcuni casi è possibile essere stati contagiati rimanendone pressoché ignari, con il rischio di diffondere inconsapevolmente il virus anche in soggetti deboli come anziani o immunidepressi. Attualmente sia Rugani che la sua fidanzata si trovano in isolamento domiciliare; misura alla quale sono stati sottoposti anche tutti i giocatori della Juventus e dell’Inter, ultima squadra incontrata dai bianconeri.