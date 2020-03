Dopo Daniele Rugani, anche Blaise Matuidi è risultato positivo al coronavirus: il calciatore sta bene ed è a casa.

Il centrocampista francese Blaise Matuidi ha contratto il coronavirus. A comunicarlo la Juventus tramite una nota in cui ha affermato che il calciatore si trova in isolamento domiciliare volontario e sta bene. I medici continueranno a monitorarlo e a tenere sotto controllo la sua situazione.

Coronavirus: Matuidi positivo

Matuidi si trovava in quarantena nella sua abitazione da mercoledì 11 marzo 2020. Il personale ha effettuato su di lui il tampone per verificare se avesse il coronavirus e questo ha dato esito positivo. Per il momento però non ha nessun sintomo: niente febbre, niente tosse né problemi respiratori. Sta infatti bene e continuerà ad essere monitorato seguendo lo stesso regime di prima.

Pochi giorni prima aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un video in francese (con traduzione in italiano) in cui aveva invitato tutti a seguire le indicazioni ufficiali.

Non aveva poi mancato di ringraziare tutto il personale medico e infermieristico che si sta prendendo cura di tutti i pazienti.





Essendo il secondo giocatore della squadra bianconera ad avere il virus, nei giorni a seguire gli altri calciatori e lo staff completeranno gli esami medici. Tutti sono già in isolamento dopo la scoperta della positività di Daniele Rugani. Anche quest’ultimo ci aveva tenuto a rassicurare i tifosi sulle sue condizioni comunicando di stare bene e di non aver presentato quasi alcun sintomo. “Sono stato fortunato nonostante sia stata una bella botta perché sono stato il primo nel nostro ambiente. Mi auguro sia servito a sensibilizzare tutti“, aveva spiegato.

Per ora Matuidi e Rugani sono gli unici due juventini con il coronavirus ma non i soli in Serie A ad averlo contratto.

La squadra più colpita è la Sampdoria che conta 7 positivi seguita dalla Fiorentina che ne conta 3.