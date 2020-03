Nella riunione d'emergenza indetta a Nyon la Uefa ha deciso di rinviare al 2021 il Campionato europeo di calcio di Euro 2020 a causa del coronavirus.

Nel corso del vertice straordinario indetto a Nyon nella giornata del 17 marzo la Uefa ha deciso di rinviare i Campionati europei di calcio di Euro 2020 a seguito della diffusione della pandemia di coronavirus in tutto il continente. L’annuncio ufficiale non è ancora giunto, ma la notizia è già stata anticipata dalla federcalcio norvegese in un post pubblicato su Twitter in cui viene precisato come i prossimi campionati europei verranno giocati dall’11 giugno all’11 luglio del 2021.

Coronavirus, rinviato Euro 2020

La 16esima edizione del campionato europeo di calcio avrebbe dovuto disputarsi dal 12 giugno al 12 luglio di quest’anno, ma a seguito della drammatica diffusione del coronavirus Sars-Cov-2 in tutta Europa la Uefa ha preferito rinviare la competizione facendo così in modo che le singole federazioni nazionali possano portare a termine i rispettivi campionati di calcio interrotti proprio a causa della pandemia.

Nella riunione d’emergenza tenutasi a Nyon in video-conferenza erano infatti presenti oltre alla Uefa anche i rappresentanti dell’associazione dei club europei e dei singoli campionati nazionali.

Euro 2020 sarebbe peraltro dovuta essere la prima edizione plurinazionale del campionato europeo, con le partite che sarebbero state disputate in 12 nazioni differenti per commemorare i 60 anni dalla prima storica edizione del 1960.