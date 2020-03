Anche Zlatan Ibrahimovic si aggiunge ai tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno deciso di effettuare donazioni in nome della lotta al coronavirus. Il calciatore del Milan ha infatti aperto una raccolta fondi destinata agli ospedali del gruppo Humanitas e devolvendo di tasca propria la cifra di 100mila euro. Un gesto quello di Zlatan che è stato annunciato sugli account social ufficiali del campione svedese nel pomeriggio del 18 marzo e che ha già avuto numerose adesioni.



Italy has always given me so much and, in this dramatic moment, I want to give back even more to this country that I love. I decided, together with the people who are working with me, to create a fundraiser for Humanitas hospitals and to use my communication power to spread the message wider. It’s a serious issue and we need a concrete help that’s not just about a video. I count on the generosity of my colleagues, of all professional athletes and of those who want to make a small or large donation according to their possibilities, to kick this virus away. Together we can really help hospitals and doctors and nurses who selflessly work every day to save our lives. Because today we are the ones cheering for them! Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! And remember: if the virus don’t go to Zlatan, Zlatan goes to the virus! Link in bio

