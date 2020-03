Coronavirus, Chiellini: “Ho fatto il tampone, ma sto bene”

Giorgio Chiellini, dopo la positività di Rugani al coronavirus, è stato sottoposto al tampone e ora si trova in isolamento in attesa dei risultati.

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini si trova in isolamento per l’emergenza coronavirus e in seguito alla positività del compagno di squadra Daniele Rugani ha dovuto anche lui effettuare il tampone.

Coronavirus, Chiellini: “Niente sintomi, sto bene”

La positività di Daniele Rugani ha inevitabilmente spinto la Juventus ha effettuare tamponi sul resto della squadra. Giorgio Chiellini nella giornata di giovedì 19 marzo si è sottoposto al tampone in attesa dei risultati ha parlato del suo isolamento al J Hotel nell’appuntamento diventatao ormai quotifinao della tv di casa con i giocatori bianconeri: “Prima di tutto vi dico che sto bene ed è la notizia più importante” ha esordito il difensore bianconero. “Ho fatto il tampone ieri e in attesa di notizie, non ho sintomi e mi auguro che sia negativo.

Il campione bianconero ha voluto spiegare la sua scelta di rimanere a Torino piuttosto che con la sua famiglia: “Ho deciso di rimanere qui perché ho la famiglia giù a Livorno da quasi due mesi.

Passo la giornata come tanti: faccio qualche esercizio fisico e cerco di passare il tempo. Leggo un po’, guardò qualche Serie TV. Ho rispolverato la Playstation come quando ero più giovane. E poi video-chiamate con famiglia e amici, niente di più”.

Isolamento

Chiellini si trova nell’hotel della società bianconera come il suo compagno Rugani, ma l’isolamento vale per altri membri dello staff: “Oltre a me qui ci sono Rugani , un paio di fisioterapisti e i due chef della struttura. Sono in camera da una settimana, esco in corridoio soltanto al mattino mentre mi rifanno la stanza”.