Si aggiunge un caso alla lista dei calciatori di serie A positivi al coronavirus: si tratta del portiere dell'Atalanta Marco Sportiello.

Marco Sportiello è risultato positivo al coronavirus. Lo si apprende in un comunicato dell’Atalanta la quale ha precisato che il portiere è asintomatico e rimarrà in isolamento domiciliare precauzionale. Si tratta del primo caso per la squadra orobica.

Coronavirus: Marco Sportiello positivo

“Con la presente si informa che le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al Club la positività al Covid-19 del calciatore Marco Sportiello. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti lui e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà il 27 marzo 2020“. Questo quanto scritto dalla società che ha aggiunto che il giocatore non ha nessuno dei sintomi tipici dell’infezione e che sta bene.

Durante la stagione il portiere ha collezionato poche presenze, soltanto quattro, tra cui quella da titolare nel match di ritorno degli ottavi di Champions League giocato a Valencia.

Una sfida che per i calciatori si è rivelata pericolosa per i contagi, tanto che il club spagnolo aveva spiegato che il 35% dei casi positivi tra i suoi tesserati sarebbe legato proprio al confronto con i nerazzurri.





Sportiello è l’unico giocatore dell’Atalanta ad aver contratto l’infezione ma non il primo della serie A. Questa la lista completa delle positività riscontrate nei vari club: