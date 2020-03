Maxi Lopez contro Wanda Nara: "É tornata in Lombardia nonostante il coronavirus, non pensa ai nostri figli".

Continuano le frecciate a distanza tra Maxi Lopez e la sua ex compagna Wanda Nara: questa volta l’attaccante argentino l’accusa di non essere una buona madre e di aver portato i loro figli nell’epicentro del contagio del coronovirus. La show girl, data la sospensione di tutti i campionati di calcio europei, si è spostata da Parigi, dove gioca il suo attuale compagno Mauro Icardi, nella villa di famiglia sul lago di Como. La Lombardia è la regione più colpita dal coronavirus in Italia, motivo questo che ha spinto Maxi Lopez ha scrivere diversi post su social contro la scelta della sua ex fidanzata con cui ha 3 figli: “Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? Mi indigna che tu non ne abbia coscienza.

Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l’abbia notato“.

Maxi Lopez: “Wanda non pensa ai figli”

“Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro – scritto Maxi Lopez sui social –Ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza“. Lo stesso Maxi Lopez ha più volte accusato Wanda Nara di non permettergli di avere contatti con i suoi figli durante questo difficile periodo.





Nel suo post di venerdì 27 marzo Maxi Lopez aveva scritto: “Oggi è uno di quei giorni in cui si apprezzano una passeggiata con i miei bambini, con gli amici, prendere un gelato e camminare senza meta.

Mi manca molto abbracciare e baciare i miei figli. Quindi mamma, metti le batterie e ridai loro i telefoni in modo che papà possa parlare con loro, in questi momenti della vita, dobbiamo tutti essere uniti più che mai”.