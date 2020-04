Bernie Ecclestone diventerà papà a luglio. Dopo le 3 figlie avute da matrimoni precedenti, è la volta della moglie Fabiana Flosi.

Bernie Ecclestone, punto di riferimento della Formula 1, diventerà papà a 89 anni. Secondo un sito web, sarebbe al quinto posto nella classifica dei padri famosi più attempati. Il piccolo dovrebbe nascere a luglio dalla mamma 45enne Fabiana Flosi, avvocato di origini italo-brasiliane con la quale è sposato dal 2012.

Ecclestone diventerà papà, di nuovo

L’ex boss della F1 non potrebbe essere più felice e confermando la notizia dell’arrivo del quarto figlio, ha commentato: “Speriamo che impari presto a giocare a backgammon e non sia per niente interessato a entrare in Formula 1″. Ecclestone ha avuto altri 3 figli da precedenti matrimoni: Debora, che oggi ha 65 anni ed è diventata nonna, da Ivy Bamford, e le bimbe Tamara e Petra, rispettivamente 35 e 31 anni, da Slavica Radic.

Scherzando sui commenti dei giornalisti circa la sua avanzata età per diventare nuovamente papà, Ecclestone ha commentato: “Da quando ho lasciato la Formula 1 ho avuto molto tempo per fare pratica“, riferendosi probabilmente ai suoi 3 anni passati da pensionato.

Un patrimonio miliardario

Per 40 anni, Bernie Ecclestone è stato caposaldo della Formula 1, per poi cedere le proprie quote alla società Liberty Media nel 2017.

Non ha mai però abbandonato il suo primo amore, rimanendo presidente onorario della società. Il patrimonio dell’imprenditore è stimato per oltre 3 miliardi di euro, e ora un nuovo erede va ad aggiungersi agli altri.

Nel frattempo, il GP di Cina della F1 è stato ovviamente rinviato, vista l’emergenza Coronavirus. Non è stata ancora diffusa la nuova data nella quale si terrà la competizione, la situazione attuale purtroppo non consente di fare alcuna previsione. Stesso discorso per le gare di maggio del Mondiale: il GP di Olanda e Spagna sono rimandati, mentre il famoso circuito di Montecarlo è annullato definitivamente.