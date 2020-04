Cristiano Ronaldo sta vivendo al sua quarantena a Madeira con la sua famiglia, e Georgina si improvvisa parruchiera, con ottimi risultati.

Cristiano Ronaldo sta vivendo al sua quarantena a Madeira con la sua famiglia, e anche un fenomeno come lui deve affrontare un problema comune a tutti: tagliare i capelli. In un video postato su Instagram , la fidanzata Georgina si improvvisa parrucchiera, con ottimi risultati.



Cristiano Ronaldo, in quarantena taglia i capelli

Cristiano Ronaldo sta affrontando come tutti noi l’emergenza coronavirus in quarantena, presso la sua casa di Funchal, nell’isola di Madeira, insieme alla sua famiglia.

Come tutti noi però, anche il campione della Juventus deve affrontare un problema comune in questo periodo di isolamento: il taglio dei capelli. In un video postato su Instagram, ha deciso di affidarsi alla fidanzata Georgina, e in base alla sua celebre esultanza “siuu“, pare che Ronaldo sia soddisfatto del servizio offerto dalla sua fidanzata argentina.

Visualizza questo post su Instagram Stay home and keep stylish 💇🏽‍♂️👩‍❤️‍💋‍👨 #stayhomestaysafe Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 4 Apr 2020 alle ore 5:40 PDT

Campionato infinito

Per il momento i giocatori della Serie A rimarranno in isolamento fino a dopo Pasqua, come deciso dalla misure restrittive di Conte, ma ancora c’è tanta incertezza e confusione sul prosieguo del campionato.

Assocalciatori e Lega Calcio questa settimana non hanno trovato accordi sulla riduzione degli stipendi, così come pare molto blanda l’ipotesi di un ritorno in campo in tempi brevi.

La Uefa spinge per un ritorno a metà maggio, ma tutto dipenderà dalle condizioni sanitarie che ci saranno tra un mese, nella speranza che alla fine questo campionato possa terminare. Anche a costo di giocarlo a ferragosto.