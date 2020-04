Maria Sharapova ha deciso di pubblicare sui social il suo numero di telefono, attirando la curiosità dei fan.

Maria Sharapova si trova in isolamento e per non sentirsi troppo sola ha deciso di pubblicare sui social il suo numero di telefono, al quale avranno accesso tifosi e non.



Maria Sharapova: “Mi sento sola, chiamatemi”

Maria Sharapova ha lasciato il tennis da qualche mese, ma continua ad essere molto amata sui social. L’isolamento in quarantena però non sembra più sopportabile per la bella russa che sui social ha deciso di pubblicare il suo numero di telefono.

“Mandatemi i vostri messaggi e risponderò a tutti”, ha scritto Maria, per tutti Masha. Una palla che tifosi e non dell’ex tennista hanno preso al balzo, come testimoniano le migliaia di commenti sotto al suo post.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I'm sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you're doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community

Influencer nata

Come già abbiamo accennato, Maria Sharapova è stata un stella luminosa del tennis mondiale, fino al suo ritiro di qualche mese fa.

Le tante virtù di Masha l’hanno portata a sbarcare il lunario in questi anni, e non parliamo solo della sua bellezza o del suo talento innato con la racchetta in mano. L’ex tennista russa, infatti, è anche un’abile manager, proprietaria dell’azienda di dolci “Sugarpova” che in questi anni ha davvero portato molte soddisfazioni in ambito economiche, in contrasto ai problemi risocntrati sul campo da gioco.

In questo periodo di isolamento però pare essersi riscoperta anche influencer: settimana scorsa ha tenuto una conference call su Zoom della durata di due ore con 150 tifosi. Quell’esperienza era piaciuta alla vincitrice di cinque Grand Slam, tanto che adesso Sharapova ha pensato di approfittare della pubblicazione del suo numero anche per ricevere consigli su ricette da provare.