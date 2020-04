Un gesto inaspettato che ha sconvolto tutto il calcio francese: Bernard Gonzalez, il medico dello Stade Reims, è morto suicida.

Avrebbe lasciato un biglietto con su scritte le motivazioni del tragico gesto. Bernard Gonzalez è morto suicida all’età di 61 anni: il medico dello Stade Reims, da quanto si apprende, era risultato positivo al coronavirus. Da 20 anni lavorava a fianco dello staff del club francese, ma all’improvviso di è tolto la vita. Il suo corpo è stato ritrovato nella sua abitazione dove stava trascorrendo la quarantena.

Coronavirus, è morto Bernard Gonzalez

Un gesto inaspettato e improvviso che ha sconvolto tutto il calcio francese: Bernard Gonzalez, il medico dello Stade Reims, è morto suicida all’età di 61 anni. Era risultato positivo al coronavirus e stava trascorrendo la quarantena obbligatoria nella sua abitazione. Proprio lì gli inquirenti avrebbero rinvenuto un biglietto con le motivazioni del suo gesto. Il quotidiano francese Le Parisien ha riferito che sarebbe proprio il contagio il vero motivo che ha spinto Bernard a togliersi la vita.

A confermare quanto accaduto è stato anche il sindaco Arnaut Ribinet, che commenta i fatti con sgomento: “Il dottor Gonzalez era un grande professionista riconosciuto e apprezzato da tutti – ha ammesso il primo cittadino -.

In questo momento non posso fare altro che rivolgere un pensiero speciale a sua moglie e a tutta la sua famiglia. La sua morte potremmo definirla “collaterale” rispetto al Covid-19 perché era stato trovato positivo e si trovava in quarantena. So che ha lasciato un biglietto nel quale ha spiegato perché ha compiuto quel gesto ma non so di preciso cosa vi sia scritto”.





Il cordoglio

“Siamo sconvolti per la notizia e per il dolore – si legge nella nota ufficiale del presidente della società, Jean-Pierre Caillot -. Lo Stade Reims piange il dottor Bernard Gonzalez. Quello del club, ma anche di centinaia di abitanti di Reims di tutte le età. Era qui da 23 anni, ha sempre lavorato con professionalità e passione.

Mi mancano le parole ed è durissimo annunciare una cosa del genere”.