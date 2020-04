Coronavirus, guarito Paolo Maldini: già al lavoro sul taglio stipendi

Paolo Maldini è guarito dal coronavirus. L'ex capitano del Milan è già al lavoro con l'ad Gazidis sul nodo del taglio degli stipendi dei calciatori.

Dopo il figlio Daniel, che ha reso noto il miglioramento delle sue condizioni di salute lo scorso 3 aprile, anche Paolo Maldini è guarito dal coronavirus. Il direttore tecnico ed ex capitano del Milan si è infatti completamente ristabilito dopo che era risultato positivo al Covid-19 alla fine del mese di marzo. Secondo alcune indiscrezioni, Maldini sarebbe attualmente già al lavoro con l’ad del Milan Gazidis sul nodo del taglio degli stipendi ai calciatori, proposta avanzata dalla Lega di Serie A.



Coronavirus, guarito Paolo Maldini

Paolo Maldini era risultato positivo al coronavirus lo scorso 21 marzo assieme al figlio Daniel e in un’intervista rilasciata qualche giorno dopo aveva descritto con queste parole la convalescenza: “Conosco il mio corpo, un atleta conosce se stesso. È un virus nuovo, il fisico combatte contro un nemico che non conosce. I dolori sono particolarmente forti.

Che sintomi ho avuto? Dolori alle articolazioni e ai muscoli. Febbre mai oltre il 38 e mezzo. Mi sono curato solo con la tachipirina. Non ho preso antivirali perché non ho mai avuto difficoltà respiratorie”.

Maldini aveva poi parlato delle condizioni del figlio e di come l’esperienza della quarantena sia stata utile per tutta la famiglia: “Riuscire a isolarsi del tutto è molto difficile. Abbiamo cercato di mantenere le distanze. Ognuno dorme nella sua camera, ma pranzo e cena li facciamo tutti insieme. Questa esperienza ci ha riuniti”. L’ex capitano aveva inoltre specificato di essere riuscito a effettuare il tampone dopo aver scoperto che un conoscente con cui era entrato in contatto nei giorni precedenti era risultato positivo al Covid-19.