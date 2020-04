Secondo un'emittente televisiva il connubio Messi-Inter potrebbe non risultare così paradossale: si respira ottimismo per la trattativa.

Le dichiarazioni dell’ex presidente nerazzurro Moratti hanno trovato seguito in Argentina, dove secondo un’emittente televisiva il connubio Messi-Inter potrebbe non risultare così paradossale come sembra.

Messi-Inter, dall’Argentina filtra ottimismo

Dopo le dichiarazioni dell’ex presidente Moratti, ora ci pensa la stampa argentina a ingolosire i tifosi nerazzurri. Messi all’Inter, infatti, non sarebbe poi un paradosso, e dall’Argentina pare che qualcosa si sia già mosso.

Per l’emittente tv Tnt Sport il presidente Steven Zhang avrebbe già mosso le acque, avviando la trattativa: “Leo ha anche l’offerta del Newell’s Old Boys per tornare in patria, ma l’Inter sta spingendo: la decisione poi sarà di Messi ma l’Inter ci sta lavorando di certo“.





Il grande sogno

Per adesso rimane un’idea stuzzicante, ma arenata sullo sfondo, visto i problemi ben più gravi che l’intero calcio mondiale sta affrontando per l’epidemia da coronavirus in questo momento.

Lo stesso Barcellona ha deciso di tagliare il 70% dello stipendio dei propri giocatori.

Tutto è nato quando, durante un’intervista, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti aveva commentato l’ipotesi di mercato come un colpo che avrebbe potuto risollevare in parte il calcio italiano dal punto di vista economico, ma soprattutto fattibile dal punto di vista calcistico per la nuova società cinese, che già negli ultimi due anni ha mostrato la sua potenza alla Juventus e che ora pare pronta al grande salto.