Nuovo taglio di capelli per Papu Gomes: su Instagram fioccano i commenti dei suoi compagni di squadra.

L‘emergenza coronavirus ci ha privato di molte comodità a cui eravamo abituati. Una di queste è sicuramente la cura estetica del nostro corpo e, con i barbieri e i parrucchieri che rimarranno chiusi almeno fino al 1º giugno, ognuno cerca di arrangiarsi come meglio può. Ha fatto così anche la stella dell’Atalanta di Giampiero Gasperini, Papu Gomez, che ha deciso di dare un taglio netto ai suoi capelli e rasarsi praticamente a pelle. Lo scatto del nuovo look è stato poi postato sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Il nuovo taglio di capelli del Papu Gomez

É stato lo stesso attaccante argentino a giustificare i motivi alla base della sua scelta: “Mi criticavano per i miei capelli, ho deciso di darci un taglio. Ecco il mio nuovo look”. A giudicare dalla sua espressione sembra però che lui stesso non sia troppo felice della riuscita, ma per fortuna i capelli ricresceranno.

Lo scatto ha attirato l’attenzione di molti tifosi, ma anche di diversi compagni di squadra del Papu. Amad Traoré ha così commentato il nuovo look del suo capitano: “Sembri mio nonno”. E ancora, Marco Borriello lo ha paragonato a un ex atalantino di qualche anno fa: “Così puoi andare di spiazzata come Migliaccio”. Commenti che hanno ricevuto un numero molto elevato di like, a testimonianza anche dell’affetto e della simpatia che il mondo del calcio, non solo quello atalantino, ha nei confronti del Papu Gomez.





In attesa di ripartire con il calcio

Non sono inoltre mancati i commenti di coloro che sperano di rivedere presto l’attaccante argentino in campo, perchè questo vorrebbe dire che il calcio sarebbe finalmente tornato all’interno degli stadi. Troppo presto al momento per capire quando riprenderanno la Serie A e i tornei europei.

Di sicuro sembra esserci la ripresa dell’attività di allenamento di squadra dal 18 maggio, ma tutto dipenderà da come cambierà la curva dei contagi.