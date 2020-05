Tre casi di positività al Colonia, ma i nomi non sono stati resi noti. Gli allenamenti della Bundesliga non si fermano.

Mentre l’emergenza Covid-19 apre dibattiti sulla possibile ripresa della Serie A, in Germania sono ricominciati gli allenamenti della Bundesliga, ma il calcio tedesco aspetta ancora l’ok definitivo della Merkel per la ripresa del campionato. Tuttavia, sono già stati riscontrati tre positivi al coronavirus al Colonia, dei quali il club, per rispetto della loro privacy, non ha reso nota l’identità.



Coronavirus, tre positivi al Colonia

Il Colonia registra i primi casi di positività al coronavirus. Lo ha fatto sapere la società tedesca. Sul suo sito ha chiarito che, nel pieno rispetto delle linee guida sanitarie in vigore in Germania, i tre sono stati messi in quarantena. Non interrotti gli allenamenti. Infatti, il club ha annunciato che gli allenamenti della squadra continueranno “secondo le misure di controllo dell’igiene e delle infezioni che sono state messe in atto dal 6 aprile nella formazione di gruppo. Il prerequisito per questo è che il gruppo di persone venga ulteriormente testato, come indicato nel protocollo medico definita dalla Lega calcio tedesca”.

Non è stato specificato se si tratta di giocatori o di membri dello staff. Fortunatamente, i positivi sono asintomatici.

La procedura è stata discussa con il presidente della task force federale, il professore Tim Meyer, direttore medico dell’Institute for Sports and Preventive Medicine dell’Università del Saarland University. A prendere parte alla decisione anche la professoressa Barbara Gärtner, specialista in microbiologia ed epidemiologia delle infezioni. A tal proposito, il professor Mayer ha fatto sapere: “I rischi, con questo protocollo, sono ridotti rispetto alla fase iniziale. Siamo in contatto costante con le autorità sanitarie. Siamo convinti di poter consentire ai giocatori di svolgere la loro attività con la miglior protezione possibile“.

“Il nostro protocollo si dimostra valido per reagire con soluzioni individuali: la salute dei giocatori è al primo posto“, ha aggiunto l’ad del Colonia, Horst Heldt.