Paul Gascoigne ha violato la quarantena per recarsi ad un pub improvvisato a casa di un amico: la fidanzata Wendy lo ha lasciato.

Paul Gascoigne ha violato la quarantena imposta dall’emergenza coronavirus per recarsi ad un pub . A dimostrarlo vi è un video che ritrae l’ex calciatore della Lazio nel giardino di un amico, Paul Salmon, trasformato in un locale clandestino. A seguito dell’episodio la fidanzata, Wendy Speech, ha abbandonato la loro casa e lo ha lasciato.

Gascoigne viola la quarantena per andare in un pub

Nella registrazione in questione, stando a quanto riportano i media locali sarebbe possibile vedere il giocatore entrare nel locale improvvisato dell’amico che si rivolge alla telecamera dicendo che Gascoigne era lì “per farsi fare alcune birre“. L’episodio risalirebbe alla metà di aprile ma secondo l’agente si tratterebbe di una vicenda verificatasi addirittura a febbraio, quando cioè non era ancora in vigore il lockdown nazionale.

Ma i media inglesi non hanno dubbi e sostengono che la spiegazione non reggerebbe, anche perché nel frattempo è stato lasciato dalla compagna.

Wendy Leech, sarebbe infatti andata su tutte le furie davanti alla ricaduta nell’alcolismo al punto da avergli detto addio dopo aver trascorso insieme a lui parte dell’isolamento nell’abitazione di Bridlington dove convivevano.

Un amico della coppia ha dichiarato che lei era davvero presa dalla relazione ma che non riponeva più fiducia nel fatto che Paul potesse comportarsi in modo responsabile. “I due si parlano ancora. Wendy è davvero preoccupata per lui, ma dopo quanto successo, non riesce a vedere un futuro insieme per loro due“, avrebbe affermato la stessa fonte.