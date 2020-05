La moglie di Kobe Bryant, Vanessa, ha condiviso su Instagram, per il suo compleanno. l'ultima lettera del defunto marito.

A quasi quattro mesi di distanza dalla tragica scomparsa del campione Nba Kobe Bryant, la moglie Vanessa su Instagram ha postato una foto in cui mostra una lettera in una busta chiusa che il marito le aveva scritto e che ha aspettato ad aprire in occasione del suo compleanno.

La lettera di Kobe alla moglie Vanessa

Da quasi quattro mesi il mondo del basket piange la tragica scomparsa di Kobe Bryant e la figlia Gianna, in seguito ad un incidente aereo avvenuto il 26 gennaio, ma ora più che mai nel cuore della moglie Vanessa il ricordo è vivo.

La vedova, infatti, nel giorno del suo compleanno ha aperto una lettera chiusa in una busta scritta proprio dal marito prima della sua morte. La vedova ha aspettato un giorno prima di condividere l’intestazione e parte del suo contenuto con i suoi followers di Instagram: “To the love of my life. From tu Papi“.





“Ho aspettato per aprirla fino al giorno del mio compleanno. Mi ha dato modo di avere qualcosa da aspettare con ansia”, ha spiegato Vanessa, che il 5 maggio ha compiuto 38 anni.

Vanessa ha poi proseguito: “L’ironia è che Kobe ha fatto disegnare una mia foto con un angelo che mi sorregge”. E ancora: “Oggi sono grata al mondo di svegliarmi con le mie tre dolci ragazze (le figlie, ndr), ma vorrei che fossimo tutti insieme. Mi mancano l’amore della mia vita e la mia piccola Mamacita ogni giorno di più”.