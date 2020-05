È il momento di assaporare il bello delle piccole cose e di riprendere in mano la nostra vita, per realizzare tutti i nostri sogni.

La situazione in Italia sembra a una svolta decisiva, il covid-19 sta lentamente mollando la presa. I dati ci fanno ben sperare che finalmente possiamo riprendere in mano le nostre vite, anche se in maniera cauta e responsabile. Le dichiarazioni del governo e il nuovo decreto ha definito chiaramente una nuova fase che rappresenta per tutti un grande traguardo, una sorta di vittoria che ci ripaga dei tanti sacrifici. Adesso dopo l’estenuante attesa, fatta spesso di sconforto e momenti davvero difficili, è arrivato il momento di assaporare le meraviglie della vita. Dobbiamo ritrovare il bello delle piccole cose e non perdere l’occasione di rendere ogni attimo migliore, più intenso ed emozionante, perché abbiamo il diritto di riscoprire quelle sensazioni e quella voglia di vivere che non vanno dimenticate.

Rse Italia per il post coronavirus

L’Italia riparte con grande entusiasmo, anche se a piccoli passi c’è tanta speranza per tutti, dai singoli cittadini alle imprese, che con fatica e fiducia sono giunti fino a oggi, pronti per un nuovo e incredibile inizio. Proprio come Rse Italia, una delle aziende che con coraggio e determinazione hanno deciso di tenere duro e guardare avanti consapevoli delle difficoltà, ma allo stesso tempo fiduciose per il futuro. Mariano Conte, uno dei volti di spicco, ha esordito con parole che fanno ben sperare per un imminente inizio, ancora più incredibile, insieme a staff, amici e tutti coloro che hanno voglia di ricominciare in maniera grandiosa, assaporando di nuovo e come una volta le emozioni che questa vita sa donare. Al volante di supercar da sogno sulle piste Italiane più famose e rinomate, Mugello, Imola, Franciacorta e tantissime altre, Rse Italia è pronta per realizzare i sogni di molti, quelli che vogliono assaporare il brivido, emozionarsi ancora e soprattutto divertirsi.

“Dopo tanta angoscia e paura finalmente possiamo ben sperare per il futuro, i momenti più difficili sono ormai superati e si può ricominciare, pronti per un nuovo e incredibile inizio”.

“Rse Italia nasce da una grande passione per i motori, la stessa che oggi continua a tenere viva la voglia e l’entusiasmo di ritornare in pista tutti insieme, tra i sorrisi della gente, il rombo di auto incredibili. Proprio quelle che fanno letteralmente sognare il mondo e sentire l’adrenalina che sale. Abbiamo voglia di ritrovare tutto questo in pista. Quelle stesse sensazioni che ci hanno motivato all’inizio di questa fantastica esperienza, continuando a credere che prima o poi saremmo tornati a far rivivere ancora una volta l’emozione di stare al volante di una vera supercar, che per quanto mi riguarda non ha di certo altri paragoni.

Tutti in pista

Lo staff di Rse e io non ci siamo fatti abbattere, al contrario siamo ancora più entusiasti di prima. Come le persone che hanno continuato a sostenerci in questi mesi difficili, pronti per riscoprire il bello di divertirsi e assaporare quelle emozioni intense, che tengono attaccati al sedile con il cuore a mille, a ogni curva, a ogni centimetro di asfalto, per un’avventura unica. Presto torneremo a regalare un sogno, stare al volante di macchine uniche che riescono a portare oltre ogni limite. Adesso è arrivato il momento di riprendersi quella vita che pensavamo non avesse alcun senso e farlo nel modo più strepitoso che esista”.

Rse Italia aspetta tutti in pista, insieme per un nuovo e incredibile presente tutto da vivere.