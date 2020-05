Il ragazzo è stato trovato in casa, per poi esser trasportato d'urgenza ll'ospedale di Vares, dove le sue condizioni rimamgono critiche.

L’ex calciatore dell’Atalanta primavera Andrea Rinaldi, oggi inforze al Legnano, da venerdì 8 maggio è ricoverato in ospedale, dopo che era stato trovato accasciato in casa per un aneurisma. Il ragazzo è in gravi condizioni, e lotta tra la vita e la morte.



Andrea Rinaldi: il calciatore lotta con aneurisma

Andrea Rinaldi, 20enne ex giocatore dell’Atalanta Primavera e oggi in forza al Legnano, è stato ricoverato in condizioni gravissime dopo aver accusato un aneurisma.

Il giovane, infatti, nella giornata di venedì 8 maggio aveva avuto un malore mentre si trovava in casa, ed è stato portato all’ospedale di Varese dai suoi genitori, dopo averlo trovato accasciato a terra. Le sue condizioni sin da subito sono apparse molto serie, ed ora lotta tra la vita e la morte.





Giovane promessa

Andrea Rinaldi deve ancora compiere 20 anni, ma ha già fatto molta gavetta a livello sportivo: cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, ha poi giocato nell’Imolese in serie C e nel Mezzolara in D.

L’estate scorsa, infine, era è al Legnano, sempre in D, squadra con la quale ha segnato il gol partita contro la Caratese.

Sono arrivati diversi e commossi messaggi da amici e compagni di squadra. In queste parole di affetto, si è voluto mettere in luce non solo la professionalità del ragazzo, ma soprattutto la sua grande passione e dedizione al sacrificio che in questi anni lo hanno sempre contraddistinto a livello giovanile.