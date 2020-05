È morto Andrea Rinaldi, calciatore di 19 anni del Legnano e scuola Atalanta colpito da aneurisma cerebrale. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Lutto nel mondo del calcio: Andrea Rinaldi è morto. Il giovane calciatore di 19 anni, scuola Atalanta, è venuto a mancare agli affetti dei suoi cari nella mattinata di lunedì 11 maggio. Rinaldi lottava da 72 ore tra la vita e la morte a causa di un aneurisma cerebrale che lo ha colpito senza lasciargli scampo. Il giovane nella giornata di venerdì 8 maggio stava svolgendo un allenamento individuale tra le mura domestiche quando, purtroppo, si è sentito male. Andrea Rinaldi lascia un vuoto immenso nella comunità non solo di Legnano, dove era ben voluto da tutti, ma anche di Bergamo dove era cresciuto calcisticamente.

Andrea Rinaldi è morto

Il ricordo commosso di Andrea Rinaldi arriva da Giovanni Cusatis, tecnico del Legnano, che lo descrive come un ragazzo a cui volevano tutti bene. A La Provincia di Como, il tecnico dei lilla ha raccontato: “Ci siamo sentiti qualche giorno fa, come d’abitudine chiamo tutti i ragazzi una volta a settimana, in questo periodo, per sentire come stanno.

Stava bene – dice Cusatis – ‘Mister, mi ha trovato in tempo perché sto andando a fare l’allenamento giù in giardino'”.





In questo periodo di Coronavirus sono telefonate canoniche: “Un modo per stare vicino ai ragazzi, in questo momento di difficoltà per tutti. Mi piace sentire come stanno loro mentalmente, se sta bene la famiglia, se nessuno ha problemi di Covid. Abbiamo scherzato e abbiamo avuto una chiacchierata generale, come si fa tra atleta e allenatore. Non mi ha accennato a nessun tipo di problema, era sorridente”. Questa è stata l’ultima chiacchierata con Andrea Rinaldi. Il giovane 19enne non c’è più. E il calcio piange una giovane vita spezzata.