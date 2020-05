Il famoso pilota di Formula 1, Charles Leclerc, giocando a virtual rally si è dimenticato che la fidanzata era chiusa fuori casa senza chiavi.

Charles Leclerc, famoso per il successo in Formula 1 alla guida della sua Ferrari, ha dimenticato la fidanzata chiusa fuori casa. Mentre lui era immerso nel gioco virtual rally, Charlotte Siné è rientrata ma non aveva la chiavi. Per questo motivo, lei è stata costretta abbonarsi al suo canale Twitch per scrivergli e chiedergli di aprire la porta. Il pilota monegasco ha commentato: “Ha aspettato fuori 25 minuti, ero troppo concentrato sulla mia gara a rally”.



Charles Leclerc: fidanzata fuori casa

A riposo da gare e allenamenti, Charles Leclerc si gode un po’ di relax a casa. Concentratissimo sulla sua gara virtuale a rally, in postazione e munito di cuffie, non ha sentito arrivare la sua fidanzata, la quale non aveva con sé le chiavi.

La compagna Charlotte ha provato in tutti modi a farsi ascoltare e a lungo lo ha chiamato Charles nella speranza di vedere la porta aprirsi. Eppure le cuffie ad alto volume pare non gli abbiano permesso di accorgersi della sua presenza.

Lei, tuttavia, non si è arresa e ha escogitato un piano per farsi aprire. Così ha deciso di abbonarsi per un mese a Twitch, social che permette la condivisione di livestreaming per i videogiochi. A quel punto ha fatto l’accesso al canale di Leclerc e, come i moltissimi fan che lo seguono, gli ha mandato un messaggio. Poche, semplici e chiare parole: “Aprimi”, ha scritto Charlotte. Immediata la reazione di Leclerc, il quale è scoppiato a ridere e ha messo in pausa la partita per poter andare ad aprirle.





Non sappiamo come ha reagito la fidanzata, ma il campione di Formula 1 divertito ha scritto su Twitter: “Ha aspettato fuori 25 minuti, mentre io ero molto concentrato sulla mia gara di rally e non potevo sentire il telefono avendo le cuffie”.