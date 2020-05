Del Piero posta una foto su Instagram e commenta la sofferenza provata a causa dei calcoli renali.

Alessandro Del Piero finisce in ospedale. L’ex capitano della Juventus e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006 ha postato una foto su Instagram. Pinturicchio – come amava chiamarlo l’avvocato Agnelli – è alle prese con dei dolorosissimi calcoli renali che l’hanno costretto al ricovero. Si trova presso la struttura ospedaliera di Los Angeles. “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare così male”, scrive Alessandro Del Piero, a corredo di una foto.

Alessandro Del Piero ricoverato in ospedale

Il look da ricovero per Alessandro Del Piero è del tutto particolare: mascherina anti-coronavirus e capello ‘arraffato’ su un letto dell’Ucla Emergency Department di Los Angeles. Alex Del Piero, infatti, da quando ha appeso le scarpette al chiodo si è trasferito stabilmente negli Stati Uniti. L’ex numero dieci della Juventus in California ha casa e tanti affari, tra cui anche una squadra di calcio: la LA 10 FC, che milita nella terza divisione americana.





Tanti i messaggi di solidarietà arrivati a Del Piero dopo la foto che lo vede ricoverato in ospedale. Il post su Instagram, diventato in poche ore molto virale sul web, è stato commentato da ex stelle del calcio e da altri sportivi italiani, preoccupati per la salute del celebre artista del pallone. La Juventus, per esempio, commenta la foto social con un: “Auguri di pronta guarigione capitano!”. E anche Luis Figo, ex stella del Real Madrid e con un passato all’Inter, ha voluto esprimere vicinanza a Del Piero. Tra gli altri, messaggio di solidarietà anche da parte di Max Biaggi: “Tutto passa Alex, forza!”.