Cristiano Ronaldo ritorna a Torino, sponda Juventus, per sottoporsi ai controlli medici e riprendere gli allenamenti.

Cristiano Ronaldo torna alla Juventus due mesi dopo l’inizio dell’emergenza Coronavirus. Settantadue giorni lontani, ma finalmente le zebre possono riabbracciare il loro campione. Il fenomeno portoghese, infatti, da giorno 8 marzo era tornato in Portogallo per poter vivere lì, con Georgina Rodriguez e il resto della sua famiglia, la quarantena. Tanta paura per l’emergenza sanitaria. E anche per alcuni suoi amici risultati positivi ai test come Blaise Matuidi, Rugani e Paulo Dybala. Adesso, però, Cristiano Ronaldo vuole mettersi alle spalle questo brutto periodo e riprendere a disegnare calcio come solo lui sa fare.

Juventus, riecco Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, dunque, nella giornata di martedì 19 maggio è tornato alla Continassa, quartier generale della Juventus. Il campione portoghese è filato via in una Jeep con i vetri oscurati, era alla guida; ad aspettarlo soprattutto giornalisti, telecamere e qualche tifoso. Prima di lui è arrivato Maurizio Sarri, tra i più felici di questo ritorno perché ritrova la sua arma in più, proprio Cr7.





Cristiano Ronaldo, inoltre, è il primo straniero ritornato al lavoro alla Continassa dopo essere rimasto a lungo in patria durante l’emergenza Coronavirus. In realtà, Cr7 è tornato solo il 4 maggio a Torino e ha dovuto osservare le due settimane canoniche di isolamento in casa. Finita la quarantena, rieccolo a 72 giorni dall’ultima volta: lo aspetta in una giornata molto intensa in cui prima, come tutti i suoi compagni, si sottoporrà ai test medici. Poi, tornerà a parlare solo il campo: la Juve continua a fare allenamenti individuali e a piccoli gruppi, in attesa del protocollo.