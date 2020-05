Pedro Sanchez conferma la ripartenza della Liga spagnola tra due settimane. Soddisfatto anche il presidente della federazione spagnola.

A dare l’annuncio della ripresa della Liga spagnola è il primo ministro Pedro Sanchez. Primo calcio d’inizio fissato per l’8 giugno. Il campionato spagnolo sarà la seconda lega calcistica di professionisti a ripartire dopo la Bundesliga, ricominciata ufficialmente lo scorso 16 maggio.

Liga: ok per ripresa l’8 giugno

Buone notizie dal fronte spagnolo per quanto riguarda la ripresa della Liga. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez alla Moncloa ha annunciato che il campionato di calcio potrà riprendere ufficialmente l’8 giugno: “La Spagna ha fatto ciò che dovrebbe e ora si stanno aprendo nuovi orizzonti per tutti. È giunto il momento di recuperare molte delle attività quotidiane. Il campionato di calcio tornerà dall’8 giugno”,

“Con l’approvazione del Consiglio sportivo superiore – ha aggiunto Sanchez – è stato dato il via libera al campionato di calcio professionistico che si terrà di nuovo, dall’8 giugno”.





La reazione della federazione

Non poteva mancare il commento soddisfatto del presidente della Liga Javier Tebas: “Siamo molto contenti della decisione – ha commentato – è il risultato del grande lavoro di club, giocatori, allenatori … CSD e agenti coinvolti. Ma è molto importante seguire le normative sanitarie e che l’evoluzione della pandemia ci rispetti, non possiamo abbassare la guardia “, ha concluso.

Dopo la Bundesliga, già ripartita nel weekend del 16-17 maggio, la Liga spagnola sarà il secondo campionato della massima divisione europea a ripartire in seguito al lockdown post coronavirus. Si attendono ora le decisioni per la Serie A, in programma il 28 maggio.