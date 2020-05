Hana Kimura muore a soli 22 anni, la lottatrice di wrestling era da tempo vittima del cyberbullismo.

È morta a soli 22 anni Hana Kimura, lottatrice professionista di wrestling giapponese. A darne notizia è stata la Stardom, la federazione per cui la giovane lottava che ha invitato i suoi fan a rispettare il drammatico momento: “Siate rispettosi e lasciate che passi qualche giorno per processare il tutto”. Il riferimento in questo caso è a quanto era avvenuto nei giorni precedenti alla scomparsa della ragazza, quando la stessa aveva postato su Twitter delle foto di automutilazione personale che lasciavano intuire che avesse tentato il suicidio. Anche il testo che accompagnava la foto non lasciava spazio a diverse interpretazioni: “Quasi 100 opinioni franche ogni giorno. Non posso negare di star male. Sono morta. Grazie per avermi dato una madre. Era una vita che volevo essere amata. Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato. Vi adoro. Sono debole, mi dispiace. Non voglio più essere un umano. Era una vita che volevo essere amata. Grazie a tutti, vi amo. Ciao”. La Kimura era vittima di un pressante e quotidiano cyberbullismo, tipico purtroppo nel mondo del wrestling, che pare abbia fortemente turbato la sua esistenza. Al momento, comunque, non sono state ancora svelate le modalità del decesso.

La madre di Hana Kimura è Kyoko Kimura, anch’essa wrestler professionista molto popolare in Giappone.

La carriera della giovane Hana era in grande ascesa, tanto che era diventata uno tra i volti più popolari della Stardom e aveva preso parte anche alla serie Netflix Terrace House: Tokyo 2019-2020.





Si tratta tra l’altro della seconda morte di un lottatore di wrestling in una sola settima. Pochi giorni prima della scomparsa della Kymura è infatti venuto a mancare anche Shad Gaspard, lottatore americano morto annegato per salvare il figlio durante un bagno nel mare della California.