L’ex meccanico del Sic in gravi condizioni: “Che Marco lo aiuti da lassù”

Elvio Degnello, ex meccanico del Sic, è in gravi condizioni dopo aver fatto un incidente: l'appello del padre.

L’ex meccanico di Marco Simoncelli (noto come Sic) Elvio Deganello si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna a causa di un incidente verificatosi sulla pista di Sasso Marconi. La stava percorrendo con una Kawasaki 500 quando, perso il controllo del mezzo, ha riportato una frattura scomposta alla quinta vertebra.

Ex meccanico del Sic in gravi condizioni

Dopo la caduta Elvio è stato immediatamente trasportato nella struttura ospedaliera dove è stato ricoverato in codice 3, quello utilizzato per le situazioni di massima gravità. Attualmente si trova sotto respirazione ventilata ma appena le condizioni lo permetteranno verrà trasferito nel centro di riabilitazione di Montecatone.

“Sic, dà un occhio a mio figlio da lassù“, si è appellato il padre del 44enne. Deganello, grande amico dell’ex pilota scomparso tragicamente otto anni fa, lavora attualmente in Suzuki come data engineer ma in passato ha ricoperto il ruolo di capotecnico del di Simoncelli. Una persona che, ha spiegato il padre, considerava come un fratello tanto che quando è deceduto è come se si fosse spenta una luce.

“Ora spero che lo guardi e che lo possa aiutare. L’ho chiesto a lui e ai parenti cari che non ci sono più“, ha affermato con voce tremante.

Quanto alle sue condizioni, ha spiegato che Elvio riesce a muovere le braccia ma la sua situazione resta molto preoccupante. “Il danno è serio“, ha continuato, pur continuando a confidare nella bravura dei medici. Sollevato dalla notizia che il figlio riesce a muoversi, spera che il personale sanitario faccia miracoli e lo aiuti a riacquistare piena autonomia perché tutti, dalla moglie alle figlie, hanno bisogno di lui.