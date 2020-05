Niente quarantena per il Bologna: negativo il secondo tampone del membro dello staff.

Il secondo tampone effettuato ad un membro dello staff del Bologna ha dato esito negativo per cui niente coronavirus nella struttura d’allenamento della squadra e soprattutto niente quarantena di gruppo. Si aspetta comunque l’esito definitivo del terzo tampone e solo dopo la squadra potrà tornare ad allenarsi in vista della ripresa del campionato di Serie A. Nella giornata di mercoledì il club di Casteldebole aveva reso noto che un componente dello staff aveva effettuato un test che non aveva dato riscontro negativo al Covid-19. E aveva preannunciato l’applicazione del protocollo che sarebbe consistito nella quarantena per tutta la squadra qualora un secondo test avesse dato esito positivo.

Bologna, negativo il tampone del membro dello staff

In attesa del terzo tampone, la squadra tornerà a svolgere l’allenamento individuale senza poter utilizzare i locali comuni di Casteldebole. In base all’andamento avuto dai tamponi in questa pandemia, le terze prove, con due tamponi negativi alle spalle difficilmente hanno sovvertito il risultato, ma è bene comunque usare la massima prudenza anche perchè se la terza verifica risultasse positiva la squadra andrebbe in ritiro immediatamente.





La nota del Bologna

“Il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio ha dato esito negativo. Nelle prossime ore verrà effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento. In via precauzionale comunque l’allenamento di oggi sarà in forma individuale“.