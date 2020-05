Il GP di F1 di Olanda è stato cancellato a causa del Coronavirus, niente da fare per quest'anno: si attende quello venturo.

Cancellato il GP di Olanda, noto circuito di F1 che ogni anno è appuntamento fisso per piloti e appassionati. Purtroppo la pandemia Coronavirus ha fatto sì che anche questo appuntamento saltasse, si sarebbe dovuto tenere il 3 maggio 2020 ma la data era stata posticipata per ovvi motivi, sino alla cancellazione totale.

GP di Olanda cancellato

Niente da fare per la famosa competizione, l’appuntamento dunque è per il 2021 secondo comunicazione ufficiale. Gli organizzatori del circuito di Zandvoort hanno diffuso la triste notizia, per una gara tornata in calendario dopo ben 35 anni di assenza. Cancellati anche i GP di Australia, Monaco e Francia, tutti in attesa di nuove date da fissare, mentre quello di Gran Bretagna si terrà a porte chiuse.

“L’organizzazione del Grand Prix olandese, in consultazione con il management di Formula 1, ha dovuto concludere che quest’anno non è più possibile organizzare una gara con il pubblico. È stato quindi deciso di rimandare definitivamente il tutto al 2021″, si legge in un comunicato ufficiale.

The organisers of the Dutch Grand Prix have confirmed the event will not be held in 2020#F1 pic.twitter.com/OIrFfPifmA — Formula 1 (@F1) May 28, 2020

F1: “Senza pubblico, meglio rimandare”

“La Formula 1 Management, insieme alla federazione automobilistica FIA, sta fissando l’agenda per il 2021 e quindi anche la nuova data del Gran Premio di Olanda. Come ogni anno, la data sarà annunciata dalla FIA entro la fine del 2020″, ha fatto sapere un portavoce F1.

Uno dei principali motivi per questa amara decisione, sembra sia stata l’assenza di pubblico alla gara. “Eravamo pronti e lo siamo ancora”, ha detto Jan Lammers, direttore sportivo del GP, “La F1 ci ha invitato a correre senza un pubblico quest’anno, ma vorremmo festeggiare questo momento, il ritorno della Formula 1 a Zandvoort, insieme ai nostri tifosi”.