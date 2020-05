Nell’incontro tra Lotito e la squadra si è parlato anche di eventuali bonus: quello scudetto era già stato fissato in estate.

Il grande obiettivo della Lazio è uno solo: lo Scudetto. Ai nastri di partenza la grande favorita era senza dubbio la Juventus ma a marzo, mese di stop della Serie A causa Coronavirus, la squadra bianconera era distante un solo punto. In caso di ripresa del campionato quindi i biancocelesti tenterebbero il tutto per tutto per superare Cristiano Ronaldo e compagni. Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una grande spinta arriva direttamente dalla società: il presidente Claudio Lotito ha deciso di premiare la squadra con un superpremio scudetto.

Bonus scudetto per la Lazio

Nella riunione svolta a Formello con la squadra il 18 maggio 2020 il Presidente della Lazio ha deciso di mettere sul piatto la cifra di 10 milioni di euro in caso di vittoria del campionato. La ratifica dell’accordo tra società, staff e calciatori dovrebbe arrivare in un altro incontro dopo il 3 giugno.

Entrando nel dettaglio possiamo notare come questo premio rappresenterebbe un buon di circa 400 mila euro a calciatore (da capire se netti o lordi). La reazione della squadra? Chiaramente è stata molto positiva con tutti i giocatori che hanno ringraziato il Presidente promettendo il massimo impegno in vista della ripresa della Serie A. Per quanto riguarda l’allenatore Simone Inzaghi il premio Scudetto di 500 mila euro è già previsto nel contratto.

I primi di giugno si dovrebbe ratificare anche l’intesa per il taglio degli ingaggi. Lotito ha proposto in questo senso il taglio di una mensilità e il rinvio di una seconda alla prossima stagione. Al momento non si è ancora approfondito il discorso perché si sta aspettando la decisione finale del governo sulla ripresa del campionato e l’evoluzione della vicenda diritti tv.