Rey Mysterio sarebbe pronto al ritiro: l'ha annunciato il programma televisivo WWE RAW.

Lasciando tutti i fan increduli, il programma televisivo di wrestling statunitense WWE RAW, ha annunciato che nella puntata successiva, in onda il lunedì sull’emittente USA Network, andrà in onda cerimonia del ritiro del campione Rey Mysterio.

Il ritiro di Rey Mysterio

A 45 anni il celebre wrestler dovrebbe quindi chiudere la sua carriera con una cerimonia che lo vedrà insieme allo sfidante Seth Rollins. Una scelta che non hanno gradito gli amanti dello sport perché quest’ultimo in passato ha usato parole poco piacevoli nei suoi confronti. C’è stato quindi chi ha pensato ad un angle che potrebbe portare a una sfida tra Rollins, Mysterio e forse Backlash.

La carriera di Mysterio

Rey Mysterio, noto per non essersi mai tolto la maschera, ha iniziato la sua scalata a 15 anni. Le maschere indossate durante le sfide avevano sempre colori diversi così come le sue lenti a contatto, della stessa tinta del vestito indossato.

Il suo nome reale è Oscar Gutierrez ed è nato in una famiglia dedita alla Luche Libre messicana, uno stile di wrestling nato in Messico negli anni Trenta. Tre volte campione del mondo WWE, ha conquistato una serie di trofei intercontinentali ed è stato uno dei pochi in grado di realizzare il Grande Slam. In ambito cinematografico ha poi fatto da controfigura di Freddy Krueger in una scena del film Freddy vs. Jason.

Dopo tanti premi vinti e tanti onori guadagnati, a 45 anni chiuderà dunque la sua carriera da wrestler in grande stile durante la puntata di lunedì 1 giugno 2020.