arbitro Vincic arrestato prostituzione

Sfruttamento della prostituzione, è questa l'accusa rivolta all'arbitro Slavko Vincic che è stato arrestato .

L’arbitro internazionale Slavko Vincic è stato arrestato a Bijeljina, in Bosnia Erzegovina, in seguito ad un’operazione che puntava a smantellare un’organizzazione dedita alla prostituzione e al traffico di armi e droga. Il fischietto classe 1979 è stato sorpreso in un casolare insieme ad altri 26 uomini e 9 donne ed è finito in manette in quanto, per gli inquirenti, si trovava nella struttura per usufruire dei servizi sessuali garantiti da Tijana Ajfon, una delle leader dell’organizzazione stessa, e dalle sue ragazze.



L’arbitro Vincic arrestato per prostituzione

Secondo quanto riportato dal portale croato 24sata, l’arbitro sarebbe stato colto in flagranza di reato. L’accusa è di sfruttamento della prostituzione e ora l’arresto seguirà il normale procedimento che porterà al processo. In un video di rtvbn.com, il fischietto internazionale è stato immortalato ammanettato e in ginocchio dopo l’irruzione degli agenti.





Slavko Vincic ha arbitrato in passato anche alcuni squadre italiane impegnate in competizioni europee.

Ha diretto infatti per ben due volte la Lazio in Europa League, l’ultima volta lo scorso febbraio nella partita con il Siviglia, mentre nel 2017-2018 aveva avuto un’esperienza da addizionale nella semifinale di Champions 2017/2018 tra Roma e Liverpool. La sua carriera era in brillante ascesa, solo quest’anno era stato infatti il fischietto di alcune importanti gare di Champions League, quali Genk-Liverpool, Manchester City-Shakhtar, e Bayer Leverkusen-Porto. Con lo scandalo che lo sta riguardando in queste ore non è da escludere che la UEFA possa optare per un suo declassamento professionale revocandogli, quantomeno, la qualifica di internazionale.