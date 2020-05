Il nuovo calendario della Serie A e della Coppa Italia, il calcio riparte sperando di non doversi fermare di nuovo.

Dopo tanta attesa e rinvii, il mondo del calcio italiano sembra essere pronto alla ripartenza. L’emergenza coronavirus imporrà ancora stadi chiusi in tutta Italia, ma dopo tanti mesi senza Serie A anche vedere la partita in tv sarà qualcosa di entusiasmante. C’è una data per la ripartenza del massimo campionato italiano: è quella del 20 giugno, ma attenzione perchè già il 13 giugno ci saranno le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Ecco il calendario completo con le nuove date di Serie A e Coppa Italia.



Il nuovo calendario della Coppa Italia

Sabato 13 giugno: JUVENTUS-MILAN (semifinale di ritorno, andata 1-1)

Domenica 14 giugno: NAPOLI-INTER (semifinale di ritorno, andata 1-0)

Mercoledì 17 giugno: FINALE.





Il nuovo calendario della Serie A

Sabato 20-domenica 21 giugno: 25^ giornata (recuperi)

ATALANTA-SASSUOLO

INTER-SAMPDORIA

TORINO-PARMA

VERONA-CAGLIARI

Martedì 23-mercoledì 24 giugno: 27^ giornata

ATALANTA-LAZIO

BOLOGNA-JUVENTUS

FIORENTINA-BRESCIA

GENOA-PARMA

INTER-SASSUOLO

LECCE-MILAN

ROMA-SAMPDORIA

SPAL-CAGLIARI

TORINO-UDINESE

VERONA-NAPOLI

Sabato 27-domenica 28 giugno: 28^ giornata

BRESCIA-GENOA

CAGLIARI-TORINO

JUVENTUS-LECCE

LAZIO-FIORENTINA

MILAN-ROMA

NAPOLI-SPAL

PARMA-INTER

SAMPDORIA-BOLOGNA

SASSUOLO-VERONA

UDINESE-ATALANTA

Martedì 30 giugno-mercoledì 1 luglio: 29^ giornata

ATALANTA-NAPOLI

BOLOGNA-CAGLIARI

FIORENTINA-SASSUOLO

GENOA-JUVENTUS

INTER-BRESCIA

LECCE-SAMPDORIA

ROMA-UDINESE

SPAL-MILAN

TORINO-LAZIO

VERONA-PARMA

Sabato 4-domenica 5 luglio: 30^ giornata

BRESCIA-VERONA

CAGLIARI-ATALANTA

INTER-BOLOGNA

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-MILAN

NAPOLI-ROMA

PARMA-FIORENTINA

SAMPDORIA-SPAL

SASSUOLO-LECCE

UDINESE-GENOA

Martedì 7-mercoledì 8 luglio: 31^ giornata

ATALANTA-SAMPDORIA

BOLOGNA-SASSUOLO

FIORENTINA-CAGLIARI

GENOA-NAPOLI

LECCE-LAZIO

MILAN-JUVENTUS

ROMA-PARMA

SPAL-UDINESE

TORINO-BRESCIA

VERONA-INTER

Sabato 11-domenica 12 luglio: 32^ giornata

BRESCIA-ROMA

CAGLIARI-LECCE

FIORENTINA-VERONA

GENOA-SPAL

INTER-TORINO

JUVENTUS-ATALANTA

LAZIO-SASSUOLO

NAPOLI-MILAN

PARMA-BOLOGNA

UDINESE-SAMPDORIA

Martedì 14-mercoledì 15 luglio: 33^ giornata

ATALANTA-BRESCIA

BOLOGNA-NAPOLI

LECCE-FIORENTINA

MILAN-PARMA

ROMA-VERONA

SAMPDORIA-CAGLIARI

SASSUOLO-JUVENTUS

SPAL-INTER

TORINO-GENOA

UDINESE-LAZIO

Sabato 18-domenica 19 luglio: 34^ giornata

BRESCIA-SPAL

CAGLIARI-SASSUOLO

FIORENTINA-TORINO

GENOA-LECCE

JUVENTUS-LAZIO

MILAN-BOLOGNA

NAPOLI-UDINESE

PARMA-SAMPDORIA

ROMA-INTER

VERONA-ATALANTA

Martedì 21-mercoledì 22 luglio: 35^ giornata

ATALANTA-BOLOGNA

INTER-FIORENTINA

LAZIO-CAGLIARI

LECCE-BRESCIA

PARMA-NAPOLI

SAMPDORIA-GENOA

SASSUOLO-MILAN

SPAL-ROMA

TORINO-VERONA

UDINESE-JUVENTUS

Sabato 25-domenica 26 luglio: 36^ giornata

BOLOGNA-LECCE

BRESCIA-PARMA

CAGLIARI-UDINESE

GENOA-INTER

JUVENTUS-SAMPDORIA

MILAN-ATALANTA

NAPOLI-SASSUOLO

ROMA-FIORENTINA

SPAL-TORINO

VERONA-LAZIO

Martedì 28-mercoledì 29 luglio: 37^ giornata

CAGLIARI-JUVENTUS

FIORENTINA-BOLOGNA

INTER-NAPOLI

LAZIO-BRESCIA

PARMA-ATALANTA

SAMPDORIA-MILAN

SASSUOLO-GENOA

TORINO-ROMA

UDINESE-LECCE

VERONA-SPAL

Sabato 1-domenica 2 agosto: 38^ giornata

ATALANTA-INTER

BOLOGNA TORINO

BRESCIA-SAMPDORIA

GENOA-VERONA

JUVENTUS-ROMA

LECCE-PARMA

MILAN-CAGLIARI

NAPOLI-LAZIO

SASSUOLO-UDINESE

SPAL-FIORENTINA.