Nonostante il dolore per la scomparsa della sorella, Gattuso ha deciso di dirigere l'allenamento previsto nello stesso giorno del funerale.

Venerdì 5 giugno si terrà a Corigliano il funerale della sorella Francesca, ma Rino Gattuso ha già fatto sapere che la mattina si recherà comunque a Castelvolturno per dirigere l’allenamento del Napoli, mentre si avvicina il giorno del ritorno della semifinale di Coppa Italia con l’Inter il 13 giugno.

Sorella Gattuso, allenamento nel giorno del funerale

Venerdì 5 giugno a Corigliano, paese d’origine di Gattuso, si terrà il funerale della sorella Francesca, scomparsa lo scorso 2 giugno, ma nonostante il dolore atroce per la perdita, Rino ha deciso di dirigere comunque l’allenamento sul campo del Napoli.

Prima di raggiungere la famiglia Gallarate, ospedale in cui era ricoverata da tempo la sorella, Rino saveva convinto il suo collaboratore Gigi Riccio a non far mollare la presa a i ragazzi.

Giovedì 4 giugno il messaggio che nessuno si aspettava proprio da parte di Rino: “Ci vediamo domani all’allenamento“. Gattuso, infatti ha deciso di effettuare l’allenamento mattutino alle 10, per poi recarsi nel pomeriggio a Corigliano per assistere ai funerali.





L’ultimo saluto

Francesca, 37 anni, da tempo era affetta da una forma di diabete molto aggressiva: lo scorso febbraio, non appena ricevuto la notizia dell’aggravarsi delle sue condizioni, Rino si era precipitato all’ospedale di Gallarate, sospendendo la conferenza stampa prevista dopo il match con la Sampdoria.

In questi mesi è rimasto sempre accanto a lei, fino al giorno della sua scomparsa. Il tecnico degli azzurri è corso al suo capezzale, unendosi all’altra sorella (Ida), a papà Franco e al cognato (Marco) e venerdì 5 giugno potrà darle l’ultimo saluto.