Secondo Walter Ricciardi (OMS) in alcune regioni d’Italia si potrebbe procedere alla riapertura degli stadi, anche se in maniera parziale. La riapertura potrebbe partire dagli stadi che si trovano in regioni che hanno registrato zero nuovi casi di coronavirus, e sempre con le dovute misure di sicurezza.

Ricciardi, riapertura degli stadi in Italia

In Italia riprende il campionato di Serie A. Dopo questa decisione si riflette sulla possibile riapertura degli stadi. Il consulente del Ministero della Salute e rappresentante italiano al Consiglio dell’OMS, Walter Ricciardi propone ai microfoni di Rai Radio 2 di riaprire gli stadi che si trovano in regioni italiane che registrano zero nuovi casi.

Quella di Ricciardi è solo un’ipotesi, delicata nella realizzazione, perché sono manifestazioni che coinvolgono migliaia di persone e far rispettare le misure di sicurezza (in primis il distanziamento sociale) sarebbe molto complicato. Il rischio sarebbe quello di far precipitare la situazione e causare nuovi contagi. Secondo Ricciardi si ricomincerà a parlare della riapertura degli stadi solo quando la circolazione del virus sarà ridotta ai minimi termini, così come il rischio contagio.





Situazione coronavirus: le parole di Ricciardi

Secondo il professor Ricciardi “siamo in una fase di miglioramento nella stragrande maggioranza delle regioni”, anche bisogna sempre restare cauti e rispettare tutte le regole. Tornare alla situazione di febbraio o marzo è poco probabile, ma con l’arrivo dell’autunno e delle malattie respiratorie è molto importante che pronto soccorsi e ospedali siano pronti a gestire un’eventuale nuova emergenza.